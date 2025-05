Ihr Ursprung war bisher eines der großen Rätsel der Astronomie. Nun haben Forscher eine weitere Quelle von Gold, Platin und anderen schweren Elementen im Kosmos entdeckt. Ein Teil könnte in Magnetaren entstanden sein – den stärksten Magneten des Kosmos.

Markus Brauer 06.05.2025 - 16:38 Uhr

Im Anfang war das Nichts. Und aus dem Nichts entstand der Urknall. Alles ist durch den Urknall geworden. Und ohne den Urknall wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Beginn allen Seins. So könnte es in Anlehnung an die Eingangssequenz des Johannesevangeliums (Johannes, Kapitel l, Verse 1-4) gewesen sein. Kurz nach dem Urknall gab es im jungen Weltall nicht viel – nur Wasserstoff, Helium und Spuren von Lithium. Alle anderen Elemente entstanden erst durch die Kernfusion in den ersten Sternen.