Die Grüne Simone Fischer „Manchmal rufe ich ,Das ist gefährlicher Unsinn!’“
Als erster kleinwüchsiger Mensch zog Simone Fischer vor einem Jahr für Stuttgart in den Bundestag ein. Was hat sie in Berlin bisher erlebt und erreicht?
Als erster kleinwüchsiger Mensch zog Simone Fischer vor einem Jahr für Stuttgart in den Bundestag ein. Was hat sie in Berlin bisher erlebt und erreicht?
Simone Fischer kommt mit dem Fahrrad zum Treffpunkt Rotebühlplatz. Dunkelgrau ist es, mit Satteltaschen und schon ein paar Schrammen im Lack. Englisches Fabrikat, speziell für Menschen angefertigt, die kleiner sind als der Durchschnitt. „Die beste Investition überhaupt“, sagt Simone Fischer. Das Fahrrad hilft ihr, die Wege, für die sie sehr viele kleine Schritte brauchen würde, schneller zurückzulegen. Deshalb cruist sie damit auch per Sondergenehmigung durch die Flure des Deutschen Bundestags in Berlin.