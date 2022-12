Die Grünen in Renningen

Jörg Peter Eisenhardt rückt für sie nach.

Von kle 07.12.2022 - 10:10 Uhr

Die Renninger Gemeinderätin Lisa Zimmer (Grüne) musste aus persönlichen Gründen das Gremium verlassen. Für sie rückt Jörg Peter Eisenhardt nach.

Der Gemeinderat stimmte dem Wechsel einstimmig zu. Der Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler) lobte ihren jugendlichen Tatendrang und dass sie sich bei allen Themen engagiert eingebracht habe. Dass sie in ihren Formulierungen oft sehr direkt war und mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg hielt – die neuerliche Diskussion um den Verlauf des Radschnellwegs bezeichnete sie in ihrer letzten Sitzung als „zum Vögelschießen“ –, ließ er nicht unerwähnt. „Aber es war immer so, dass man hinterher noch gut zusammensitzen konnte.“

Als Nachrücker wäre eigentlich Jonas Roeder an der Reihe gewesen. Unter der Begründung, dass er inzwischen nicht mehr Mitglied der Partei ist und auch aus beruflichen Gründen in der Ausübung des Mandats gehindert sei, lehnte er den Sitz im Rat ab. Stattdessen tritt Jörg Peter Eisenhardt an die Stelle von Lisa Zimmer. Er übernimmt ihren Sitz außerdem im Technischen Ausschuss und im Stiftungsrat der Von-Süßkind-Schwendi-Stiftung sowie als stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsausschuss.