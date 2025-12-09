Die Hinrunde ist vorbei Zehn-Tore-Spiel: Kornwestheim ist Herbstmeister
Die TSF Ditzingen drehen einen Halbzeitrückstand gegen die SKV Rutesheim II. Möglingen bestraft den Höfinger Chancenwucher. Auch im Renningen-Derby fallen zehn Tore.
Die Hinrunde in der Kreisliga A2 ist gespielt und Drita Kosova Kornwestheim bleibt auf dem ersten Tabellenplatz. Den Angriff der SpVgg Renningen wehrt der frisch gebackene Herbstmeister ab, setzt sich in der Tordifferenz um sieben Treffer ab.