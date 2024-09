Die Kür des Kanzlerkandidaten ist mit erheblichen Risiken behaftet – nicht allein für die Union, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 16.09.2024 - 16:15 Uhr

Es gibt einen entscheidenden Grund, warum der CDU-Parteivorsitzende Friedrich Merz Kanzlerkandidat der Union werden muss. Der heißt: Markus Söder. Eine Partei wie die CDU, die in den 75 Jahren seit Bestehen der Bundesrepublik 52 Jahre lang Regierungsverantwortung getragen hat, kann sich einen Mann wie Söder nicht zum Kanzler wünschen. Sie würde an ihm irre werden. Zu erratisch ist seine Politik, zu selbstherrlich sein Machtgebaren, zu sehr an Leuten vom Format eines Hubert Aiwanger geschult seine Regierungserfahrung.