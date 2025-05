Annika rührt in ihrem Hafer-Cappuccino. Es ist früher Abend. Sie sitzt im Außenbereich eines Cafés in der Stuttgarter Innenstadt. Hinter der 32-Jährigen liegt ein ganz normaler Dienstag: Aufstehen, fertig machen, mit dem Fahrrad von Stuttgart-Ost ins Lehenviertel im Stuttgarter Süden radeln. Dort dann ihre Klasse an der Immenhoferschule unterrichten, Feierabend.