Die Kunst des Zuhörens Mal die Gewissheiten wegwerfen
Das Zuhören wird oft missverstanden – getrieben von Rezeptgier, wolkigem Idealismus und Alarmismus. Zeit für eine Neubestimmung.
Manchmal ist es überlebenswichtig, den Clowns zuzuhören, den Spaßmachern und den schrägen Vögeln, über die man vermeintlich schon alles weiß. Gezeigt hat das der dänische Philosoph Søren Kierkegaard in einer kleinen, tiefsinnigen Parabel, einer Geschichte, die von der Macht der Klischees und der vorschnellen Urteile handelt, den Gefahren des Sofort-Bescheidwissertums.
In Thüringen haben Paläontologen die ältesten Schuppen-Abdrücke eines Reptils entdeckt. Sie stammen von einem eidechsengroßen Tier, das sich vor 299 Millionen Jahren im Schlamm ausruhte und dabei Abdrücke seines Körpers und seiner Hautstruktur hinterließ.
Menschen ab 60 Jahren wird eine Impfung gegen Gürtelrose generell empfohlen. Vielfach macht sie Experten zufolge aber schon weitaus früher Sinn. Die offizielle Empfehlung wurde entsprechend angepasst.
Die einen sehen in Freitag, den 13., ein schlechtes Omen, andere halten das für Schmarrn. In diesem Jahr fällt der 13. gleich dreimal auf einen Freitag: am 13. Februar, 13. März und 13. November. Wenn das mal (k)ein schlechtes Zeichen ist.