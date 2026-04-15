Start frei für Deutschlands wohl längste Fußgängerhängebrücke: Mutige erwartet ein atemberaubender Blick durch den Gitterboden auf Neckar und Gäubahn.
15.04.2026 - 09:03 Uhr
Im Rücken streckt sich der Aufzugstestturm von TK Elevator mit Deutschlands höchster Aussichtsplattform in den milchigen Rottweiler Himmel. Voraus erhebt sich die Silhouette der ältesten Stadt in Baden-Württemberg. Und unter den Füßen schwankt das nächste Superlativ, bei dessen Begehung Hochhauskinder im Vorteil sein dürften. Es ist die längste Fußgängerhängebrücke im Südwesten, vielleicht sogar in ganz Deutschland. Am Wochenende des 24. bis 26. April wird sie eröffnet.