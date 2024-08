Die Sozialdemokraten müssen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Schlimmstes befürchten – bis hin zum Fall unter die Fünf-Prozent-Hürde. Aber der Niedergang der SPD ist kein ostdeutsches Spezialproblem, kommentiert Rainer Pörtner.

Rainer Pörtner 27.08.2024 - 06:00 Uhr

Leipzig, Eisenach, Gotha, Erfurt – in den Annalen der deutschen Sozialdemokratie leuchten diese Städtenamen in einem starken, strahlenden Rot. Hier sind ihre Wurzeln, hier begann ihr Aufstieg. In Sachsen, im Leipziger Pantheon, gründete Ferdinand Lassalle 1863 den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV).