Vor den Gesprächen ist nach den Gesprächen: Nach Beratungen der Ukraine mit US-Diplomaten in Genf soll bald erneut ein gemeinsames Treffen mit Kriegsgegner Russland folgen.
27.02.2026 - 02:24 Uhr
Kiew/Genf - Nach der jüngsten Gesprächsrunde von Vertretern aus Kiew und Washington zur Beendigung des russischen Angriffskriegs soll es schon Anfang März ein Treffen auch mit Gesandten aus Moskau geben. Nach den Beratungen der ukrainischen und amerikanischen Diplomaten in Genf am Donnerstag sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew, nun müsse "alles, was für echte Sicherheitsgarantien erreicht wurde", finalisiert werden. Das Ziel sei die Vorbereitung eines Treffens der Staatschefs.