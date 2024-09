Der ukrainische Präsident ist in den USA und hat einen geheimnisvollen Plan in der Tasche: Sein Land sucht Hilfe für einen Sieg und einen gerechten Frieden. Allmählich werden die Details klarer.

dpa 25.09.2024 - 04:55 Uhr

New York/Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat im UN-Sicherheitsrat seine Verbündeten beschworen, gemeinsam ein Ende des russischen Angriffskrieges zu erzwingen. Kremlchef Wladimir Putin habe "so viele internationale Gesetze und Regeln gebrochen, dass er nicht von allein damit aufhören wird. Russland kann nur zum Frieden gezwungen werden, und genau das ist nötig", sagte Selenskyj in einer Sitzung des höchsten Gremiums der Vereinten Nationen in New York. Dort wird er heute auch in der UN-Generaldebatte das Wort ergreifen und versuchen, politische und militärische Unterstützung für sein Land zu mobilisieren.