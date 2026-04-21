Vor möglichen neuen Verhandlungen geben sich die USA und der Iran unnachgiebig. Doch auch vor den ersten Gesprächen wurde Härte gezeigt. Könnte es also bald losgehen?
21.04.2026 - 03:45 Uhr
Teheran/Washington - Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist eine Fortsetzung der Verhandlungen weiter ungewiss. Beide Parteien zeigten sich zuletzt unnachgiebig. Doch Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan.