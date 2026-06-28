Die USA verkünden neue Angriffe auf den Iran – als Vergeltungsschlag für eine iranische Attacke. Der Iran antwortet mit Angriffen auf Ziele in Kuwait und Bahrain. Droht eine neue Eskalation?
Washington/Teheran/Kuwait/Manama - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran nehmen weiter zu. In der Nacht verübten US-Streitkräfte nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran. Mehrere Ziele – darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur – seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando Centcom mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen.