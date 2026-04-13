Der Iran kontert die angekündigte US-Blockade mit Spott und Drohungen, während die Ölpreise wieder steigen. Was wird jetzt aus der Waffenruhe?
13.04.2026 - 05:43 Uhr
Washington/Teheran - Die USA wollen nach den vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen mit dem Iran heute mit einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten Blockade der Straße von Hormus beginnen. Ab 16.00 Uhr MESZ werde die Passage für Schiffe blockiert, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen wollen, kündigte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X an. Nach Informationen des "Wall Street Journal" erwägen Trump und seine Berater daneben, auch begrenzte Militärschläge im Iran wieder aufzunehmen, um die festgefahrenen Gespräche wieder in Gang zu bringen.