Die Linden-Apotheke schließt Neues Gesundheitszentrum für Weil im Schönbuch
Die medizinische Infrastruktur in Weil im Schönbuch steht vor einem Wandel. Die Linden-Apotheke wird ab Juli schließen. An ihre Stelle soll ein Gesundheitszentrum treten.
Die medizinische Infrastruktur in Weil im Schönbuch steht vor einem Wandel. Die Linden-Apotheke wird ab Juli schließen. An ihre Stelle soll ein Gesundheitszentrum treten.
Hinter dem Tresen in der Linden-Apotheke in Weil im Schönbuch drängen sich zahlreiche Leute: Alle vereint der Wille, die medizinische Versorgung im Ort für die Zukunft zu sichern: Ärzte, Apotheker, Bürgermeister. Gemeinsam wollen sie das Projekt stemmen, am Standort der heutigen Linden-Apotheke ein Ärztehaus zu betreiben, das bereits Anfang 2028 fertig sein soll.