Rituale und Gewohnheiten prägen unseren Alltag viel stärker, als uns das oft bewusst ist. Gemeinschaftliche und ganz persönliche. Viele sind uns in Fleisch und Blut übergegangen und damit äußerst beständig, meint Jan Sellner.

Jan Sellner 02.11.2024 - 07:00 Uhr

So schnelllebig unsere Zeit auch ist, so sehr außer Atem und von Umbrüchen geprägt – an einem beißt sich der Wandel hartnäckig die Zähne aus: an unseren Ritualen. Sie trotzen Transformationen, überdauern Krisen und sind langlebiger als die berühmten „alten Zöpfe“, die man von Zeit zu Zeit abschneiden sollte. Rituale reichen tiefer, geben Struktur und werden Struktur, indem sie uns in Fleisch und Blut übergehen.