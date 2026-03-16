Die Oscars sind vergeben, Zeit auch modisch Bilanz zu ziehen. Auf dem roten Teppich dominierte die Farbe Weiß. Gwyneth Paltrow ließ besonders tief blicken.
16.03.2026 - 02:39 Uhr
Nein, einen Mode-Oscar gibt es (noch) nicht. Und trotzdem finden viele den roten Teppich bei den Academy Awards mindestens so spannend wie die Preisverleihung selbst. Welche Kleider hätten dieses Jahr ihren eigenen Goldmann verdient gehabt? Und welche waren vielleicht eher ein Fehlgriff? Die 98. Academy Awards aus modischer Sicht.