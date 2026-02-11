Brendan Fraser und Rachel Weisz boten in „Die Mumie“ und „Die Mumie kehrt zurück“ einer Mumie die Stirn. Nun soll es einen Veröffentlichungstermin für die Fortsetzung geben.

Für die Fortsetzung der Filmhits „Die Mumie“ (1998) und „Die Mumie kehrt zurück“ (2001) zeichnet sich Medienberichten zufolge ein Starttermin ab. Wie unter anderem das Branchenblatt „Variety“ berichtet, soll die Gruselreihe im Mai 2028 weitergehen. Hauptdarsteller Rachel Weisz (55) und Brendan Fraser (57) sollen ihre Verträge bereits unterzeichnet haben.

Worum es im vierten Teil gehen soll, bleibt vorerst geheim. Die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett sind dem Bericht zufolge ebenfalls mit an Bord. Das Duo hatte schon die Horror-Reihe „Scream“ mit den Folgen „Scream 5“ (2022) und „Scream 6“ (2023) erfolgreich fortgesetzt.

Erste Teile waren Kassenhits

Die beiden „Mumie“-Filme mit Weisz und Fraser waren Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre große Kassenhits. Die Rolle des Schatzsuchers Rick, der sich im Ägypten der 1920er-Jahre mit einer versehentlich zum Leben erweckten Schreckensmumie einen Schlagabtausch leistet, machte Fraser zum Action-Star. 2008 kehrte er in „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ noch einmal in die Rolle zurück – allerdings ohne Weisz, die ihre Figur der Archäologin an Maria Bello übergab.

Das Studio Universal Pictures legte „Die Mumie“ 2017 noch ein weiteres Mal mit Tom Cruise auf, doch dieser Film erhielt überwiegend schlechte Kritiken.

Oscar-Preisträgerin Weisz („Der ewige Gärtner“) wirkte zuletzt in Filmen wie „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ (2018) und „Black Widow“ (2021) mit. Fraser gewann 2023 für seine Hauptrolle in Darren Aronofskys Drama „The Whale“ den Oscar als bester Hauptdarsteller.