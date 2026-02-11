Brendan Fraser und Rachel Weisz boten in „Die Mumie“ und „Die Mumie kehrt zurück“ einer Mumie die Stirn. Nun soll es einen Veröffentlichungstermin für die Fortsetzung geben.
11.02.2026 - 09:44 Uhr
Für die Fortsetzung der Filmhits „Die Mumie“ (1998) und „Die Mumie kehrt zurück“ (2001) zeichnet sich Medienberichten zufolge ein Starttermin ab. Wie unter anderem das Branchenblatt „Variety“ berichtet, soll die Gruselreihe im Mai 2028 weitergehen. Hauptdarsteller Rachel Weisz (55) und Brendan Fraser (57) sollen ihre Verträge bereits unterzeichnet haben.