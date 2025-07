In weiten Teilen des Landes gab es erneut Luftalarm und Berichte über den Einsatz der Luftabwehr. Präsident Selenskyj gibt Anweisung, mehr Abfangdrohnen zu produzieren und Drohnenpiloten auszubilden.

dpa 05.07.2025 - 06:05 Uhr

Kiew - Russland hat erneut mit Dutzenden Kampfdrohnen Ziele in der Ukraine angegriffen. In der ostukrainischen Stadt Tschuhujiw wurden bei einem Drohnenangriff mindestens drei Menschen verletzt, darunter ein zwölfjähriger Junge, wie Militärgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mitteilte. In der Stadt Kupjansk seien zudem zwei Menschen verletzt worden.