Die Nerven: Live im Elfenbeinturm

„Ich will verschwinden! Kommst du mit?“, fragt Julian Knoth in „Als ich davonlief“, das mit perfider Präzision, Kunstpausen, knurrendem Bass, pfeifender Gitarre und furiosen Drums dieses Album eröffnet. Später wird sich der zartbittere Abgesang auf die Jugend namens „Achtzehn“ live in ein opulent-filigranes Balladenepos verwandeln, „Angst“ wird noch wilder tanzen als damals auf dem Album „Fun“, und „Dunst“, eine Nummer, die man auf dem Album „Fake“ zunächst fast übersehen hätte, beschert dieser Platte nun ein hypnotisches Finale: „Und wenn der Nebel sich legt und der Schleier sich hebt, wenn Blicke sich treffen, wird nichts mehr so sein wie davor im falschen Leben.“