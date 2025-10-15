Die Öko-Winzerin Sabine Koch Kann in Tübingen ein Spitzenwein wachsen?
Tübingen ist berühmt für seine Universität, nicht jedoch für seinen Wein. Sabine Koch, eine Späteinsteigerin unter den württembergischen Winzerinnen, will das ändern.
Ein Donnerstag im Herbst. Sabine Koch steht auf einem Weg, der in halber Höhe durch die Steillagen führt, zeigt mit ausgestrecktem Arm in Richtung Morgensonne und sagt: „Wir gehen jetzt zum Weißburgunder.“ Ein Dutzend Erntehelfer folgt brav. Auf ihren Gesichtern zeigt sich Erleichterung, dass sie nicht noch höher den Hang hinaufmüssen. Aber wie erkennt man bitte die Trauben der Sorte Weißburgunder? Und wo genau hängen sie? Die Winzerin zeigt auf einen üppigen Busch roter Rosen. Dort beginnen die Rebzeilen, an denen an diesem Arbeitstag gelesen wird.