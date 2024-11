Das viel diskutierte Stadthaus sucht einen Investor, die Pforzheimer Straße muss umgewidmet werden. Aus planerischer Sicht ist die Aufwertung der Heimsheimer Ortsmitte schwierig.

Brunhilde Arnold 13.11.2024 - 17:08 Uhr

Vor Andor Varszegi liegt ein Plan der Innenstadt von Heimsheim auf dem Tisch. Auf diesem sind viele bunte Kreise zu sehen: grüne für die Stellen, an denen etwas vorwärts geht bei der Stadtkernentwicklung, gelbe für Orte, an denen sich etwas tut, aber langsam, und rote, wo es „richtige Hürden“ gibt. Die Zahl der roten Kringel überwiegt. Der Leiter des Stadtbauamtes will verdeutlichen, warum ein so vielschichtiges Projekt mit etlichen Beteiligten nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. „In manchen Bereichen kommt man vorwärts, in anderen, wo bereits planerische Vorstellungen drin sind, stockt es“, so Varszegi.