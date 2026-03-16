Die Oscars 2026 Hollywood ist noch nicht am Ende
In der 98. Oscar-Nacht der Filmgeschichte ehrt die American Academy noch einmal das klassische, große, innovative, meinungsstarke Kino.
In der 98. Oscar-Nacht der Filmgeschichte ehrt die American Academy noch einmal das klassische, große, innovative, meinungsstarke Kino.
Lange war kein Oscar-Rennen mehr so spannend wie das diesjährige: Zwei große, populäre US-Filme, beide produziert von einem der ältesten Hollywood-Studios, hatten sich über Monate in der sogenannten Award Season als aussichtsreichste Anwärter auf den wichtigsten Filmpreis der Welt etabliert.