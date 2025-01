Rund 12 000 Zuschauer verfolgen den 42. Bietigheimer Silvesterlauf und feuern die 3722 Teilnehmenden an. Das Siegerehepaar Esther und Hendrik Pfeiffer distanziert dabei die Konkurrenz auf der 10,5 Kilometer langen Strecke.

Elke Rutschmann 01.01.2025 - 14:20 Uhr

In eine warme rote Decke gewickelt steht Hendrik Pfeiffer im Zielraum unter dem Viadukt in Bietigheim und hält Ausschau nach seiner Frau. Der Läufer vom TK Hannover muss sich noch ein wenig gedulden, aber drei Minuten und 41 Sekunden nachdem er als bester Mann die Zeitschranke passiert hat, kommt auch Esther Pfeiffer ins Ziel – als Schnellste bei den Frauen. Die Pfeiffers präsentierten sich als Powerteam bei der 42. Auflage des Silvesterlaufs in Bietigheim. Auch Esther Pfeiffer schnappt sich schnell eine Decke, denn es ist sehr kalt am letzten Tag des Jahres – aber die Sonne scheint und liefert beste Bedingungen für die Top- und Hobbyläufer. Arm in Arm analysiert das Siegerpaar den Lauf. Für Hendrik Pfeiffer war es die Premiere beim größten Silvesterlauf in Süddeutschland. „Die harte Arbeit hat sich gelohnt, wir haben die letzten Monate ein bisschen gelebt wie die Einsiedler, haben alle Kontakte vermieden, um nicht krank zu werden“, sagt Hendrik Pfeiffer.