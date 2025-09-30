Naturparkführerin und Pilzsachverständige Beate Siegel spricht im Interview über sicheres Sammeln, typische Fehler und die Faszination Pilz.
Wer Pilze sammeln möchte, sollte sich auf Arten beschränken, die er sicher kennt. „Wer leichtsinnig agiert, spielt unter Umständen mit dem eigenen Leben – und dem Leben anderer.“ Mit diesen Worten macht Beate Siegel, Pilzsachverständige, deutlich, warum Pilzesammeln Verantwortung bedeutet. Im Gespräch erklärt die Naturparkführerin aus Auenwald (Rems-Murr-Kreis), welche Regeln Anfänger beachten sollten, warum der Weidenkorb immer noch unschlagbar ist – und weshalb die große Pilzausstellung in Großerlach-Grab ein Muss für Laien ist.