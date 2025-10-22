Die Polizei tourt mit ihrem Informationsfahrzeug zum Einbruchsschutz durch den Rems-Murr-Kreis. In diesen drei Städten macht es Station.

Wer sich im Rems-Murr-Kreis darüber informieren möchte, wie er seine eigenen vier Wände wirksam vor Einbrechern schützt, hat an drei Terminen – vom 26. bis zum 30. Oktober – ortsnah die Gelegenheit dazu. Denn das Informationsfahrzeug der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Fellbach steuert in diesem Zeitraum die Städte Backnang, Waiblingen und Winnenden an.

Wie aus einer Mitteilung des Bereichs Prävention im Polizeipräsidium Aalen hervorgeht, stellt ein Einbruch für die Bewohner von Häusern und Wohnungen neben dem möglichen materiellen Verlust „eine schwere Verletzung der Privatsphäre“ dar. Ein solches Ereignis sei für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Nicht selten fühlten sie sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Unter dem Verlust des Sicherheitsgefühls leide letztlich die Lebensqualität.

Einbruchszahlen steigen: Polizei setzt auf Prävention im Herbst

Die Zahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs seien nach den Corona-Jahren wieder angestiegen. Daher biete die Prävention des Polizeipräsidiums Aalen zu Beginn der dunklen Jahreszeit wieder mehrere Termine mit dem Informationsfahrzeug der Polizei an. Durch präventive Maßnahmen könne ein Einbruch deutlich erschwert werden. Nahezu 40 Prozent der Einbrüche scheiterten im Versuch, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Im Informationsfahrzeug könne sich die Bevölkerung über Verhaltensweisen, aber insbesondere über genormte und zertifizierte Produkte für mechanische und elektronische Sicherungsmöglichkeiten vor Einbrüchen informieren.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Fellbach ist mit dem Informationsfahrzeug an nachstehenden Terminen und Örtlichkeiten anzutreffen: