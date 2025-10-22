Die Polizei tourt mit ihrem Informationsfahrzeug zum Einbruchsschutz durch den Rems-Murr-Kreis. In diesen drei Städten macht es Station.
22.10.2025 - 10:24 Uhr
Wer sich im Rems-Murr-Kreis darüber informieren möchte, wie er seine eigenen vier Wände wirksam vor Einbrechern schützt, hat an drei Terminen – vom 26. bis zum 30. Oktober – ortsnah die Gelegenheit dazu. Denn das Informationsfahrzeug der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Fellbach steuert in diesem Zeitraum die Städte Backnang, Waiblingen und Winnenden an.