Gut geschützte Türen und Fenster machen Einbrechern das Leben schwer. Über geeignete Maßnahmen zum Einbruchschutz informiert die Polizei am Donnerstag, 28. Mai, in Winterbach.
19.05.2026 - 15:01 Uhr
Die Lebensqualität und das Sicherheitsgefühl von Menschen, die zu Einbruchsopfern werden, sind nach der Tat oft stark beeinträchtigt. Damit es erst gar nicht so weit kommt, bietet die Polizei vielfältige Informationsmöglichkeiten mit Tipps an, wie man sich vor Einbrüchen schützen kann. Eine davon ist das Infomobil des Landeskriminalamts (LKA) Baden-Württemberg zum Thema „Einbruchschutz“. Dieses steht am Donnerstag, 28. Mai, am Marktplatz in Winterbach (Rems-Murr-Kreis).