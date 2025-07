Seit 80 Jahren steht die Stuttgarter Zeitung im Dienst von Information und Aufklärung und leistet einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte. Ein wichtiger Pfeiler des publizistischen Erfolgs ist die enge Verbindung zur Region Stuttgart sowie zu den dort lebenden und arbeitenden 2,8 Millionen Menschen.

Diese Nähe wird maßgeblich durch die Arbeit der Regionalbüros gewährleistet, die als lokale Ankerpunkte Vielfalt und Dynamik eines der wichtigsten Wirtschaftsräume Europas widerspiegeln. Von Ludwigsburg bis Esslingen, von Böblingen und Leonberg bis nach Fellbach, von wo aus der Rems-Murr-Kreis betreut wird – die Redakteurinnen und Redakteure vor Ort sind das Sprachrohr für die Anliegen der Bürger und die Chronisten des lokalen Geschehens.

Lesen Sie auch

Ludwigsburg: Vielfalt im zweitgrößten Landkreis

Das Regionalbüro Ludwigsburg, inklusive der Standorte Marbach und Kornwestheim, deckt den zweitgrößten Landkreis Baden-Württembergs ab. Seit der Gründung der Gemeinschaftsredaktion mit den Stuttgarter Nachrichten, der Marbacher Zeitung und der Kornwestheimer Zeitung vor mehr als vier Jahren arbeiten hier zwölf Reporter an drei Standorten eng zusammen. Unter der Leitung von Emanuel Hege und Andreas Hennings berichten sie über ein breites Themenspektrum – von Bildung und Wirtschaft über Gastronomie und Einzelhandel bis hin zu Freizeitangeboten. Ihr Ziel ist es, die Menschen mit relevanten Inhalten zu versorgen. Die Bandbreite der Themen ist dabei fast so groß wie der Landkreis selbst, was die Arbeit der Redakteure abwechslungsreich und herausfordernd macht.

Fellbach/Rems-Murr-Kreis: Mehr als nur ein Ausflugsziel

Die Redaktion im Rems-Murr-Kreis, seit 2020 verkehrsgünstig in Fellbach angesiedelt, hat sich zum Ziel gesetzt, die vielfältigen Facetten dieser Region abzubilden. Elf Kolleginnen und Kollegen spüren unter Leitung von Frank Rodenhausen und Sascha Schmierer zwischen Welzheimer Wald und Neckarufer spannende Geschichten auf, die von wirtschaftlicher Stärke, kultureller Vielfalt und hoher Lebensqualität zeugen. Ob Weltmarktführer wie Stihl und Kärcher oder innovative Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Automobilwirtschaft – der Rems-Murr-Kreis hat mehr zu bieten als nur eine schwäbische Toskana-Landschaft.

Böblingen: Wirtschaftsstark und wuselig

Im Jahr 2021 verschmolz das Regionalbüro Böblingen mit der Redaktion der Kreiszeitung Böblinger Bote. Seitdem arbeiten zwölf Kolleginnen und Kollegen unter der Leitung von Jan-Philipp Schlecht und Robert Krülle Hand in Hand, um die spannendsten Themen aus dem wirtschaftsstarken Landkreis zu recherchieren und zu präsentieren. Neben Wirtschafts- und Handelsthemen kommen auch andere lokale Ereignisse und Entwicklungen nicht zu kurz. Die Redaktion hat sich zum Ziel gesetzt, die Dynamik und den Reichtum des Landkreises in seiner ganzen Vielfältigkeit widerzuspiegeln.

Leonberg/Strohgäu: Verbundenheit über Kreisgrenzen hinweg

Obwohl der Landkreis Leonberg offiziell nicht mehr existiert, betreut die Gemeinschaftsredaktion Leonberg/Strohgäu weiterhin das Gebiet des ehemaligen Landkreises. Die zehn Lokalredakteure um Redaktionsleiter Thomas Slotwinski und Elisa Wedekind wissen um die enge Verbundenheit der Menschen mit Leonberg, Ditzingen, Weil der Stadt und den umliegenden Gemeinden. Sie berichten mit Gespür für das lokale Lebensgefühl und journalistischer Sorgfalt über die Themen, die die Region bewegen. Dabei arbeiten sie eng mit den Redaktionen in Böblingen und Ludwigsburg zusammen. Die Redaktion hat sich auch auf den digitalen Weg gemacht. Die Artikel erscheinen auf den Homepages von StZ und StN.

Esslingen: Fokus auf Online-Verbreitung und Multimedia

Die Gemeinschaftsredaktion Esslingen hat sich in den vergangenen Jahren unter Leitung von Johannes M. Fischer und Greta Gramberg zu einem Team entwickelt, das sich auf die Erstellung journalistischer Inhalte für verschiedene Kanäle spezialisiert hat. Im Fokus steht dabei die Online-Verbreitung der Inhalte, die multimedial aufbereitet gestreut werden. Videoprodukte und Podcasts entstehen in einem eigens dafür eingerichteten Studio. Die Redaktion beobachtet permanent die wichtigsten Kennzahlen, um die Wirksamkeit der Artikel zu messen und bei Bedarf nachzusteuern. Dieser Fokus auf den Online-Auftritt ermöglicht es der Redaktion, die Leserinnen und Leser noch besser mit relevanten Inhalten zu versorgen. Die enge Zusammenarbeit mit anderen Teams innerhalb des Verlags versetzt die Redaktion in die Lage, die Inhalte optimal zu präsentieren und zu verbreiten.

Lokale Zukunft: Die StZ im digitalen Zeitalter

Franziska Jörg, Managing Editor Change & Audience Growth der Stuttgarter Zeitung, betont die Bedeutung der Regionalbüros für den Erfolg der Zeitung: „Als Zeitung in der Region Stuttgart gehören unsere regionalen Standorte untrennbar zu unserer Verbundenheit im Ländle.“ Im Rahmen der internen Initiative „Lokale Zukunft“ begleiten und unterstützen wir intensiv die Regionalbüros, um sie fit für die Zukunft zu machen. Gemeinsam mit dem Team „Audience Development“ arbeiten die Redaktionen an ihren Zielen, um mehr Menschen in der Region mit relevanten Inhalten zu erreichen. Die Rückmeldungen aus den Redaktionen zeigten, wie wertvoll diese Art der Zusammenarbeit ist. Franziska Jörg: „Unsere Bemühungen bestätigen, dass Lokaljournalismus auch in einer immer digitaleren Welt große Bedeutung und eine gute Perspektive hat.“