Wenn der große Tag naht – also der Valentinstag – stellt sich die Frage nach dem passenden Präsent oft aufs Neue. Abseits gängiger Standardgeschenke eröffnet sich im Selbstgemachten eine Alternative, die eine ganz persönliche und besondere Note trägt. Der eigentliche Wert liegt hier nicht im Preis, sondern im liebevollen Gedanken und der investierten Zeit. Die schönsten Ideen für solche individuellen Valentinstagsgeschenke finden sich im Folgenden.

Pralinen selbst machen Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Wenn der Partner also eine kleine Naschkatze ist, empfiehlt es ich sich, Pralinen selbst zu machen. Was dafür benötigt wird, sind lediglich eine Pralinenform, eine Schokoladensorte nach Wahl und weitere Zutaten je nach Vorlieben des Herzensmenschen. Im ersten Schritt muss man die Schokolade vorsichtig in einem Wasserbad schmelzen, in eine Form geben und die besagten Zutaten hinzufügen. Am besten eignen sich Streusel, Nüsse oder Cranberrys. Die Form muss man dann nur noch auskühlen lassen und für einige Stunden im Kühlschrank lagern. Fertig ist der Gaumenschmaus.

Wellness-Paket zusammenstellen

Ob Mann oder Frau – jeder liebt ein entspannendes Wellness-Treatment. Eine besonders persönliche Art, Zuneigung zu zeigen, ist ein selbstgebastelter Wellnesskorb, der Entspannung verspricht. Dieser lässt sich mit einer Fülle an Überraschungen bestücken, die alle Sinne verwöhnen: von selbstgemachtem Massageöl über duftende Kerzen bis hin zu entspannenden Badezusätzen. Zusätzlich können personalisierte Gutscheine für eine gemeinsame Massage oder einen Wellness-Abend beigefügt werden, um gemeinsame Zeit und Wohlbefinden zu schenken.

Ein Bilderrahmen der besonderen Art

Gerade am Tag der Liebe ist es wunderbar, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Eine besonders kreative Möglichkeit dafür ist ein Bilderrahmen, der die prägendsten Orte einer Beziehung festhält: Hierfür werden bei Google Maps herausgesuchte Orte, die eine besondere Rolle spielten, ausgedruckt und in Herzform zugeschnitten. Diese finden dann gemeinsam mit persönlichen Beschriftungen – etwa „Hier haben wir uns das erste Mal geküsst" oder „Hier war unser erstes Date" – ihren Platz in einem schönen Bilderrahmen. Wer über eine Fülle an gemeinsamen Bildern verfügt, kann auch ein ganzes Album oder Scrapbook gestalten, das von Jahr zu Jahr erweitert werden kann. Für weniger Bastelaffine bietet sich ein digitaler Bilderrahmen an, der bereits mit den schönsten Momenten bespielt verschenkt werden kann.

Die richtigen Fäden für das Geschenk ziehen

Auch bei dieser Geschenkidee spielt der Bilderrahmen eine Rolle. Gepaart mit ein wenig handwerklichem Geschick entsteht aus dieser Kombination eine besondere Geschenkidee: ein Fadenbild. Benötigt werden dafür lediglich einige Nägel, ein Hammer, ein Holzbrett und farbiges Garn, um daraus in wenigen Schritten ein beeindruckendes Herz aus Fäden zu zaubern. Die Herstellung geht dabei überraschend schnell von der Hand, und das fertige Werk macht sich anschließend wunderbar als Dekoration, die die Verbundenheit symbolisiert und garantiert einen Ehrenplatz erhält.

Eigenes Geschirr bemalen

Der Partner ist ohne seinen morgendlichen Kaffee erstmal nicht ansprechbar? Auch wenn er schwarz getrunken wird, lässt sich dieses Ritual doch ein wenig versüßen. Mit einer selbst bemalten Keramiktasse zum Beispiel. Darauf können liebevolle Nachrichten oder schöne Motive platziert werden, um seinem Partner auch mal in der eigenen Abwesenheit ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dem Geschirr sind dabei auch keine Grenzen gesetzt: auch Teller, Schüsseln oder Zitronenpressen können selbst bemalt werden. Wer sich jetzt fragt, wo man das Ganze in Stuttgart um Umgebung machen kann, findet hier die Antwort.

Liebeserklärung im Glas servieren

Am Tag der Liebe darf man ruhig mal dick auftragen – und das am besten so persönlich wie möglich. Wer den klassischen Liebesbrief ein wenig zu unkreativ findet, kann die Botschaft auch originell „im Glas servieren". Dazu werden einfach all jene Worte, die man dem Herzensmenschen schon immer sagen wollte, auf einzelne Zettel geschrieben. Ob 365 für jeden Tag des Jahres, die Top 100 der gemeinsamen Momente oder schlicht so viele, wie ins Gefäß passen, bleibt dabei der eigenen Kreativität überlassen. Das liebevoll verzierte Glas wird so zu einem einzigartigen Behältnis für die gesammelten Gefühle und einem wahren Gaumenschmaus für die Seele.

Das Herz aus Korken

Wer nicht nur die Liebe zum Wein teilt, sondern auch handwerkliches Geschick beweisen möchte, findet in einem Herz aus Weinkorken ein charmantes DIY-Geschenk. Statt die Korken achtlos beiseitezulegen, können diese zu einem individuellen Kunstwerk transformiert werden. Benötigt werden lediglich ein paar Weinkorken, ein leerer Bilderrahmen, eine Heißklebepistole und optional etwas rote Farbe für einen schönen Farbverlauf. Die Korken werden dabei einfach in Herzform in den Rahmen geklebt. Kombiniert mit einer guten Flasche Wein wird dieses hochprozentig kreative Heschenk garantiert für Begeisterung sorgen.

Die Liebe als Hauptgewinn: Rubbellos selbst machen

Ist die Liebe nicht der größte Hauptgewinn im Leben? Um diese Einstellung perfekt zu symbolisieren kann man seinem Partner ein selbstgebasteltes Rubbellos schenken. Ähnlich wie auf der Kirmes darf der Beschenkte hier den Gewinn – sprich das eigentliche Präsent oder die Botschaft – selbst freirubbeln. Für die Herstellung wird der gewünschte Text oder das Bild zuerst auf die Karte geschrieben. Anschließend wird diese Fläche mit einem Wachsmalstift (zum Beispiel in der Farbe der Karte) übermalt und danach mit einer Schicht dunklen Nagellacks versiegelt, die nach dem Trocknen als Rubbelfläche dient. Was unter der Rubbelfläche steht, bleibt dabei der eigenen Kreativität überlassen: Von einer einfachen „Ich liebe dich"-Botschaft bis hin zu einem Gutschein für eine Reise ist alles möglich.

Wenn alle Stricke reißen, weil man den Tag vergessen hat, oder einfach keine Zeit hatte, sich um ein Geschenk zu kümmern, zieht sicher auch der gute alte Gutschein für eine Zeit zu zweit. Dieser kann auch im letzten Moment noch schnell auf einer Karte platziert werden, sodass der Partner sich auf eine Massage, einen Kinoabend oder ein Date im Restaurant freuen kann. Ob vorbereitet oder nicht: Das größte Geschenk sollte sowieso der Partner sein, mit dem man (im besten Fall) den Rest seines Lebens verbringen kann.