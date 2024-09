Die SPD hat erschütternde Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen bekommen. Viele Bundestagsabgeordnete müssen um ihre Mandate fürchten. Der Kanzler ist unter Druck wie nie. Aber Olaf Scholz zeigt sich selbstbewusst – und mit Humor.

Tobias Peter 05.09.2024 - 18:44 Uhr

Jetzt geht es um das Thema Flüchtlinge. Ein älterer Mann – blaues Baseballcap, grauer Bart und hellblaue Jeans – sagt: „Herr Bundeskanzler, wir haben einen gordischen Knoten geschaffen.“ Die hohen Flüchtlingszahlen hätten schlimme Auswirkungen auf den verfügbaren Wohnraum, die Mieten stiegen rasant an, seien völlig von den Löhnen abgekoppelt, fügt er noch hinzu. „Sind Sie in der Lage, diese illegale Migration an den deutschen Grenzen mal zeitweise wenigstens zu stoppen?“, will er wissen.