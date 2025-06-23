Die Speiseröhre ist weit mehr als ein Durchgang zum Magen. Doch welche Beschwerden sind ernst zu nehmen und welche Hilfe bietet das Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart mit seiner Expertise und modernen Ausstattung?

SWMN 07.08.2025 - 00:00 Uhr

Die Speiseröhre ist ein Organ, das im Alltag kaum Beachtung findet, obwohl es eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit spielt. Von der Verdauung bis zur Krankheitsprävention – ihre Bedeutung reicht weit über die reine Funktion des Nahrungstransports hinaus.

Häufige Beschwerden und ihre Ursachen

Schluckbeschwerden, Sodbrennen und Schmerzen hinter dem Brustbein sind typische Symptome, die oft als harmlos abgetan werden. Doch diese können Vorboten ernsterer Erkrankungen sein. „Ein anhaltendes Brennen oder das Gefühl, dass Speisen stecken bleiben, sind Alarmsignale, die man nicht ignorieren sollte,“ warnt Dr. Yorick Soeder, Oberarzt für Viszeralchirurgie am Robert Bosch Krankenhaus (RBK) in Stuttgart. Besonders chronisches Sodbrennen kann langfristig zu einer Schleimhautveränderung – dem sogenannten Barrett-Ösophagus – führen, der als Vorstufe von Speiseröhrenkrebs gilt.

Diagnostik: Moderne Methoden für präzise Ergebnisse

Am Robert Bosch Krankenhaus in Stuttgart kommen modernste Untersuchungsmethoden zum Einsatz, um Erkrankungen der Speiseröhre exakt zu diagnostizieren. „Speiseröhrenkrebs ist eine Erkrankung, bei der alle Register gezogen werden sollten, um eine kombinierte Therapie einzuleiten“, sagt Professor Marc-H. Dahlke, Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am RBK. Die Endoskopie erlaubt eine direkte Inspektion der Schleimhaut und die Entnahme von Gewebeproben. Weitere Verfahren wie der roboterassistierte minimalinvasive Eingriff, die Manometrie, die Druckmessung in der Speiseröhre oder die pH-Metrie, die den Rückfluss von Säure misst, liefern wertvolle Erkenntnisse.

Krankheitsbilder und Therapien

Zu den häufigsten Erkrankungen zählen die Refluxösophagitis, Schleimhautveränderungen wie der Barrett-Ösophagus und Engstellen der Speiseröhre, sogenannte Stenosen. Neben medikamentösen Therapien, wie Protonenpumpenhemmern, kommen am RBK auch endoskopische Eingriffe und in schweren Fällen chirurgische Maßnahmen zum Einsatz.

Prävention: Die Speiseröhre schützen

Ein gesunder Lebensstil ist entscheidend, um die Speiseröhre zu schützen. Dazu gehören eine ausgweogene Ernährung sowie der Verzicht auf Nikotin und Alkohol. „Prävention ist immer besser als Therapie“, sagt Dr. Soeder. „Wer achtsam mit seinem Körper umgeht, minimiert das Risiko langfristiger Schäden.“

Info: Näheres zum Thema ist auf der Webseite des Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart nachzulesen.