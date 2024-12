Klassische Gesangsausbildung, Schreinerlehre, eigene Firma, Kandidat bei „Voice of Germany“, dann der musikalische Neustart: Die Geschichte des Simon Fetzer und seiner Band.

Simon Fetzer sitzt mit seinem Bandkollegen Valentin Hansel im Vorproduktions-Studio in Stuttgart-Münster. Der Raum ist voll mit Instrumenten, Laptops und anderen elektronischen Gerätschaften, die für die Musikproduktion unerlässlich sind. Hier liegt was in der Luft, eine kreative Energie, die schier mit Händen greifbar ist.