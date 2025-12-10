Ade Sonne, hallo Nebel. Der Deutsche Wetterdienst spricht von vielen Wolken und kühlerer Luft - aber kaum Regen in Baden-Württemberg.
10.12.2025 - 08:20 Uhr
Bis zum Wochenende erwarten die Menschen in Baden-Württemberg Wolken, Nebel, aber kaum Regen. Bis dahin gehen laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Temperaturen wieder zurück. Die Nächte bleiben frostfrei. Der Tag startet wenig bewölkt, das ändert sich aber laut DWD. Am Nachmittag und zum Abend hin zieht leichter Regen über die Nordwesthälfte des Landes.