Die Topclubs aus dem Altkreis Zwischenzeugnis für die drei Fußball-Landesligisten
Fast ein Drittel der Saison ist gelaufen: Die SKV Rutesheim als Tabellenführer und Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen stehen bestens da, der TSV Heimerdingen kränkelt.
Neun Spieltage in der Fußball-Landesliga liegen hinter den Mannschaften, höchste Zeit für ein Zwischenzeugnis: Zwei Clubs liegen absolut im Soll, einer dagegen besitzt noch Nachholbedarf.