Die Toten Hosen bringen am 29. Mai ihr neues Album heraus. Es soll ihr letztes sein. Wie nah ist das Ende der Toten Hosen? Ein Gespräch mit Campino.
20.05.2026 - 00:10 Uhr
Düsseldorf - Die Toten Hosen bringen Ende Mai ein neues Studioalbum heraus. Es heißt "Trink aus, wir müssen gehen!" und soll ihr letztes sein. Die anstehende Tournee ist bereits ausverkauft. Ist das wirklich das Ende der Hosen nach über 40 Jahren? Frontmann Campino (63) hat der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf Rede und Antwort gestanden.