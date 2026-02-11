Der erste Fasnetsumzug zieht am Freitag, 13. Februar los, und zwar um 16.16 Uhr durch Gärtringens Straßen. Im Anschluss steigt in der Schwarzwaldhalle die große After-Umzugs-Party. Veranstalter ist die 1. NarrenzunftGärtringen, deren erste Fasnetsgruppe, die „ Schlachtbullen“ mit zotteligem Fell und wuchtigen Hörnern, sind in diesem Jahr bereits 25 Jahre am Start. Später hinzugekommen sind die „Keaspälter“ sowie die geheimnisvollen „Bronnawächter“, die über Quellen und Traditionen wachen.

Auch die Böblinger können feiern. Foto: Eibner-Pressefoto Ein kleines Rockkonzert Ein kleines Gegenprogramm bietet die neue musikalische Live-Reihe „The Barn“ mit Jam Session, die am Freitag, 13. Februar, um 19 Uhr startet. Der umgebaute Stall im Lindenhof Aidlingen in der Gärtringer Straße wird damit zur festen Bühne für Konzerte und Jam Sessions. Zuvor war der Event im Aidlinger Rössle beheimatet, dort fehlte zuletzt der nötige Platz. Mit professioneller Technik und großzügigem Raum entsteht nun eine neue Indoor-Location im Kreis Böblingen. Musiker aus der Region laden die Veranstalter ausdrücklich zum Mitmachen ein.

Die Bardarutscher spielen auf

In Deckenpfronn beginnt am Samstag, 14. Februar, der Fasnetsumzug in der Ortsmitte um 14 Uhr. In der kleinsten selbstständigen Gemeinde des Kreises Böblingen kann man live und in freier Wildbahn die Fasnetsgruppen der Habr-Brei-Wedler und der Rothexa bewundern, denen von der Guggenmusik der Bardarutscher mächtig eingeheizt wird. Wer allerdings nach dem Umzug weiterfeiern will, der muss sich umtun. Die Mega-Fasnet in der Gemeindehalle ist leider schon ausverkauft.

Jetzt wird durchgefeiert

Oder er verhebt’s sich noch einen Tag und geht zum größten Umzug weit und breit nach Weil der Stadt, wenn die Weiler Narren am Sonntag, 15. Februar, von 14 Uhr an mit Dutzenden befreundeten Fasnetsgruppen und einigen spektakulären Umzugswagen durch die Straßen der Altstadt rollen. Doch damit nicht genug, einen Tag später, am 16. Februar, beginnt gegen 13 Uhr der Rosenmontagsumzug in Böblingen. Zudem laden ebenfalls am Montag die Hausemer Schnaidrebbler zum Rosenmontagsball in der Schönbuchhalle in Hildrizhausen ein. Und am Fasnetsdienstag, 17. Februar, ist Herrenberg an der Reihe. Da geht der Umzug von 14 Uhr an durch die gesamte Altstadt. Start ist in der Wilhelmstraße. Um 18 Uhr ist das närrische Treiben auch schon wieder vorbei: Dann wird die Fasnet auf dem Marktplatz symbolisch verbrannt. Die Bar ist immerhin noch bis 20 Uhr geöffnet.