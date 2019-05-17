Wer denkt, er könne sich als Neigschmeckter in Stuttgart unerkannt unter das Volk mischen, der irrt gewaltig. Manchmal reicht nur ein einziges Wort, um als Nicht-Stuttgarter sofort aufzufliegen.
09.09.2025 - 17:04 Uhr
Stuttgart - Wer nach Stuttgart zieht, lernt früher oder später einige wichtige Vokabeln kennen, mit denen sich nur Einheimische verständigen. Zugezogene, die meine, sie könnten sich unerkannt unter die Stuttgarter mischen, irren gewaltig. Manchmal reicht ein einziges Wort für ein unfreiwilliges Outing.