Wenn es draußen kalt, regnerisch und einfach ungemütlich wird, gibt es im einzigen zoologisch-botanischen Garten Deutschlands, in Stuttgart, vielerlei Möglichkeiten, Tiere und Pflanzen trotzdem in Ruhe und gemütlich zu erleben. Denn der nach eigenen Angaben artenreichsten Zoos der Welt, mit 11.000 Tieren in 1200 Arten und 8500 Pflanzenarten besitzt zahlreiche Schauhäuser, in denen die besondere Tier- und Pflanzenwelt zu erleben ist, aktueller Tiernachwuchs und die Besucher dabei nicht frieren müssen. Wir geben Tipps, wo es im Winter in der Wilhelma angenehm ist und es zugleich für Groß und Klein Interessantes zu entdecken gibt.