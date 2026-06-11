Die Berthold Leibinger Stiftung fragt bei einer Podiumsdiskussion wie das Ehrenamt angesichts neuer Anforderungen gestärkt werden kann.
Bürgerschaftliches Engagement hält die Gesellschaft zusammen. Es ist ein Grundpfeiler der Demokratie und angesichts leerer Kassen in den Kommunen und einer immer älter werdenden Bevölkerung wird es immer wichtiger, denn die Ehrenamtlichen sind in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zur Stelle und leisten einen unschätzbaren Beitrag. Aber sind die bestehenden Strukturen des Ehrenamts noch zeitgemäß, werden sie den Anforderungen noch gerecht und wie können Menschen für ein Engagement motiviert werden? Zu diesem Fragenkomplex lud die Berthold-Leibinger-Stiftung am Mittwoch zu einer Diskussion ins Alte Schloss ein.