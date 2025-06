Dieb in Ludwigsburg verhaftet

Ein 29-Jähriger hat am Mittwoch versucht, in einer Drogerie in Ludwigsburg teures Parfum zu stehlen. Der Ladendetektiv durchschaute seinen Plan jedoch.

Julia Amrhein 13.06.2025 - 12:19 Uhr

Der Polizei ist am Mittwoch in Ludwigsburg ein Ladendieb ins Netz gegangen. Wie diese mitteilt, hatte der 29-Jährige versucht, in einer Drogerie in der Wilhelmstraße mehrere hochpreisige Parfums mitgehen zu lassen. Ein Ladendetektiv durchschaute das Vorhaben jedoch und behielt den Mann im Blick.