Fast jedes Unternehmen ist einmal oder mehrfach im Jahr betroffen: Diebstähle von Baustellen. Das geht in die Millionen Euro. Jetzt hat es Magstadt und Mötzingen erwischt.
03.03.2026 - 12:10 Uhr
Wieder hochwertiges Werkzeug von Baustelle gestohlen, diesmal schlugen dreiste Diebe in Mötzingen und Magstadt zu. Eigentlich sei jedes Bauunternehmen ein- oder zweimal im Jahr betroffen, heißt es von der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammer im Jahr 2024. Der Schaden geht in die Millionen.