Wieder hochwertiges Werkzeug von Baustelle gestohlen, diesmal schlugen dreiste Diebe in Mötzingen und Magstadt zu. Eigentlich sei jedes Bauunternehmen ein- oder zweimal im Jahr betroffen, heißt es von der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammer im Jahr 2024. Der Schaden geht in die Millionen.

Maschinen im Wert von mehr als 13 000 Euro weg Aktuell waren Unbekannte zwischen Freitag, 28. Februar und Montag, 3. März, im Landkreis auf Beutetour. In Mötzingen wurde die Tat am Montag gegen 7.30 Uhr entdeckt. Unbekannte hatten einen Container auf einer Baustelle in der Nagolder Straße aufgehebelt und daraus Baugeräte sowie Elektrowerkzeug im Wert von insgesamt mindestens 13 000 Euro entwendet. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, kann diese auf dem Polizeirevier Herrenberg melden: Telefonnummer 0 70 32/ 9 54 91-0 oder E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de.

Ob es sich beim zweiten Fall um dieselben Täter handelt, ist nicht bekannt. Zwischen Mötzingen und Magstadt liegen immerhin mehr als 30 Kilometer, und man muss zumindest mal die A 81 verlassen, wenn man es eilig hat.

Aber auch in Magstadt dort ist der Schaden für das Unternehmen groß: Baugeräte und Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendeten die Täter dort aus einem Transporter. Bemerkt wurde der Diebstahl am Montag um 5.45 Uhr. Das Baustellenfahrzeug des Herstellers Mercedes war zur Tatzeit in der Mäuerlesstraße geparkt. Die Unbekannten hatten eine Fahrzeugtür aufgehebelt, um in den Transporter zu gelangen. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Maichingen entgegen unter: Telefonnummer 0 70 31/ 20 40 5-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de .

Jährlich meldet das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehr als 2000 Diebstähle von Baustellen. Kupfer, Kabel oder Baumaschinen sind dabei besonders im Visier der Täter, die sehr oft hochprofessionell vorgehen und ihrerseits mit großen Fahrzeugen unterwegs sind, um überhaupt schweres Gerät abtransportieren zu können.