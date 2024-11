Diebe in Großaspach

Kurioser Einbruch in Großaspach: Unbekannte dringen mit Gewalt in einen Supermarkt ein, stehlen größere Mengen an Tabakwaren und verlassen den Laden wieder – ohne etwas anderes mitgehen zu lassen.

Isabell Erb 14.11.2024 - 17:31 Uhr

Unbekannte sind am Donnerstag in einen Supermarkt in Großaspach eingedrungen – sie hatten es dabei aber wohl nur auf Zigaretten und andere Tabakwaren abgesehen.