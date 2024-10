Ein Vereinsheim und ein Bürogebäude in Herrenberg werden in der Nacht von Donnerstag, 17. , auf Freitag, 18. Oktober von Einbrechern heimgesucht. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Frederic Feicht 20.10.2024 - 13:59 Uhr

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in Herrenberg in ein Vereinsheim und ein Bürogebäude eingebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Samstag mit.