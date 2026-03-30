Sie sind rund neun Millionen Euro wert: Diebe haben im italienischen Parma drei wertvolle Gemälde von Renoir, Cézanne und Matisse gestohlen. Die Polizei ermittelt.
30.03.2026 - 12:45 Uhr
Parma - Diebe haben drei wertvolle Kunstwerke von Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne und Henri Matisse im Wert von etwa neun Millionen Euro aus einem Museum in Italien gestohlen. Der Diebstahl in dem Museum der Fondazione Magnani-Rocca in der Nähe von Parma ereignete sich bereits vor gut einer Woche, wie Medien unter Berufung auf die Polizei berichteten.