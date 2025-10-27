An gleich zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden haben Diebe Kupferdachrinnen von einem Rutesheimer Vereinsheim gestohlen. Der Wert liegt insgesamt bei 6000 Euro.

Sophia Herzog 27.10.2025 - 12:20 Uhr

Kupferdiebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Rutesheim zugeschlagen. Die noch unbekannten Täter entwendeten zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Samstag 10.45 Uhr, die kupfernen Dachrinnen sowie Teile des Dachs eines Vereinsheims nahe der Heimerdinger Straße. Das Diebesgut hatte laut Polizei einen Wert von rund 3000 Euro.