An gleich zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden haben Diebe Kupferdachrinnen von einem Rutesheimer Vereinsheim gestohlen. Der Wert liegt insgesamt bei 6000 Euro.

Kupferdiebe haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Rutesheim zugeschlagen. Die noch unbekannten Täter entwendeten zwischen Freitag, 17.45 Uhr, und Samstag 10.45 Uhr, die kupfernen Dachrinnen sowie Teile des Dachs eines Vereinsheims nahe der Heimerdinger Straße. Das Diebesgut hatte laut Polizei einen Wert von rund 3000 Euro.

 

Laut Polizei war es nicht das erste Mal, dass Kupferdiebe an dieser Stelle ihr Unwesen getrieben hatten: Am Wochenende zuvor wurden dort schon einmal Regenrinnen gekauft, rund 20 Meter der kupfernen Rohre, ebenfalls im Wert von rund 3000 Euro, hatten die Diebe entwendet.

Am Gebäude entstand zusätzlich ein Schaden von rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise liefern können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 99 91 00 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Rutesheim in Verbindung zu setzen.