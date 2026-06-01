Ein präparierter Rucksack und Diebesgut im Wert von knapp 10.000 Euro: In einem Hotel endet die Flucht von zwei mutmaßlichen Ladendieben. Die Polizei hat einen schwerwiegenden Verdacht.
01.06.2026 - 15:35 Uhr
Nach einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Reutlinger Innenstadt hat die Polizei zwei mutmaßliche Serientäter geschnappt. Die Männer im Alter von 19 und 22 Jahren werden verdächtigt, zahlreiche ähnliche Diebstähle bei derselben Drogeriemarkt-Kette in Baden-Württemberg und Hessen begangen zu haben, wie die Polizei mitteilte.