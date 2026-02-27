Drei Männer haben in der Nacht auf Freitag wohl mehrere geparkte Autos in Ludwigsburg durchwühlt. Ein aufmerksamer Zeuge heftete sich ihnen an die Fersen.

Julia Amrhein 27.02.2026 - 14:36 Uhr

Die Polizei hat drei Männer erwischt, die in Ludwigsburg mehrere Autos geknackt und ausgeräumt haben sollen. Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat ein Zeuge, dem in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr in der Burgenlandstraße aufgefallen war, dass mehrere Personen sich an einem geparkten Toyota zu schaffen machten. Als die Unbekannten anschließend davonliefen, folgte der Zeuge ihnen und alarmierte zugleich die Polizei.