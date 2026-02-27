Drei Männer haben in der Nacht auf Freitag wohl mehrere geparkte Autos in Ludwigsburg durchwühlt. Ein aufmerksamer Zeuge heftete sich ihnen an die Fersen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Polizei hat drei Männer erwischt, die in Ludwigsburg mehrere Autos geknackt und ausgeräumt haben sollen. Maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen hat ein Zeuge, dem in der Nacht auf Freitag gegen 0.45 Uhr in der Burgenlandstraße aufgefallen war, dass mehrere Personen sich an einem geparkten Toyota zu schaffen machten. Als die Unbekannten anschließend davonliefen, folgte der Zeuge ihnen und alarmierte zugleich die Polizei.

 

Polizei findet Geld, USB-Stick und Garagenöffner

Die Polizei traf im Rahmen einer Fahndung auf drei verdächtige Männer im Alter von 20, 23 und 33 Jahren, die vorläufig festgenommen wurden. Sie hatten aus dem – mutmaßlich unverschlossenen – Toyota rund 10 Euro mitgehen lassen. Es besteht zudem der Verdacht, dass die drei noch weitere Autos aufgebrochen und aus diesen Alltagsgegenstände wie einen USB-Stick und einen Garagentoröffner entwendet haben könnten.

Der Polizeiposten Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07141/299200 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.