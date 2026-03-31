Unbekannte haben auf der Waldau in Stuttgart neun Eichenstämme gestohlen, vermutlich mithilfe eines Lastwagens mit Kran. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 31.03.2026 - 11:52 Uhr

Unbekannte haben zwischen Freitag, dem 20. März, und Dienstag, dem 24. März, im Bereich der Waldau in Stuttgart mehrere Eichenstämme gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die neun Stämme einen Wert von rund 1.000 Euro und ein Volumen von circa zehn Kubikmetern. Sie lagerten mit einer Länge von jeweils fünf Metern an einem Feldweg zwischen dem Gazi-Stadion und einem Betriebshof.