Unbekannte haben auf der Waldau in Stuttgart neun Eichenstämme gestohlen, vermutlich mithilfe eines Lastwagens mit Kran. Die Polizei sucht Zeugen.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Unbekannte haben zwischen Freitag, dem 20. März, und Dienstag, dem 24. März, im Bereich der Waldau in Stuttgart mehrere Eichenstämme gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die neun Stämme einen Wert von rund 1.000 Euro und ein Volumen von circa zehn Kubikmetern. Sie lagerten mit einer Länge von jeweils fünf Metern an einem Feldweg zwischen dem Gazi-Stadion und einem Betriebshof.

 

Aufgrund der Größe und des enormen Gewichts des Diebesgutes ist laut Polizei davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport einen Lastwagen mit Kran eingesetzt haben müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder entsprechende Fahrzeugbewegungen im Bereich der Waldau gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0711/8990 3400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.