Unbekannte haben im baden-württembergischen Mengen zwei wertvolle Krampus-Masken aus einem Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei wertvolle Krampus-Masken haben Unbekannte im baden-württembergischen Mengen aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei in Ravensburg am Dienstag mitteilte, verschwanden die hochpreisigen Stücke am Montagabend aus dem offenbar unverschlossenen Wagen. Sie haben demnach einen Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise.

 

Der Krampus ist in Teilen Süddeutschlands und insbesondere Südosteuropas in der Adventszeit als Begleiter des Nikolaus bekannt. Er ist ähnlich wie in nördlicheren Gegenden Knecht Ruprecht für die symbolische Bestrafung unartiger Kinder zuständig, während der Nikolaus brave Kinder mit Geschenken belohnt.