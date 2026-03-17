Unbekannte haben im baden-württembergischen Mengen zwei wertvolle Krampus-Masken aus einem Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

red/AFP 17.03.2026 - 14:46 Uhr

Zwei wertvolle Krampus-Masken haben Unbekannte im baden-württembergischen Mengen aus einem Auto gestohlen. Wie die Polizei in Ravensburg am Dienstag mitteilte, verschwanden die hochpreisigen Stücke am Montagabend aus dem offenbar unverschlossenen Wagen. Sie haben demnach einen Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei bat mögliche Zeugen um Hinweise.