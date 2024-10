Eine 26-Jährige ist am Montagabend mutmaßlich von einer Mutter mit vier Kindern in der S-Bahn auf Höhe von Ludwigsburg bestohlen worden. Wobei das Opfer am Ende Glück im Unglück hatte.

Christian Kempf 23.10.2024 - 14:08 Uhr

Einer 26-Jährigen ist am Montagabend gegen 18 Uhr in der S 4 auf Höhe von Ludwigsburg das Handy gestohlen worden. Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei zufolge war die junge Frau gegen 18 Uhr mit der S-Bahn von Feuerbach in Richtung Marbach unterwegs, als sie bemerkte, dass eine bislang Unbekannte ihr das Smartphone aus dem Rucksack entwendete. Die Diebin, die mit vier Kindern im Abteil gewesen sein soll, übergab das Mobiltelefon anschließend ihrer Tochter. Darauf angesprochen, soll das Mädchen das Handy einem Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart in der ersten Klasse gereicht haben, der beim Halt der S 4 in Ludwigsburg zusammen mit der Tochter aus der Bahn türmte. Hierbei soll die Täterin die 26-Jährige auch noch gestoßen haben.